ترالهاو: غياب مورينيو مؤثر.. وكل السيناريوهات ممكنة

أكد جواو ترالهاو، المدرب المساعد لفريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، أن كل السيناريوهات ممكنة، وذلك عشية المواجهة المصيرية أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر البرتغالي جولة الذهاب على ملعبه بهدف دون رد من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، في مباراة شهدت طرد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد احتجاجه الشديد على أحد القرارات التحكيمية، ما يعني غيابه عن مقاعد البدلاء في المباراة.

وقال ترالهاو في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: «نحن نستعد للمباراة دون وجود مورينيو على مقاعد البدلاء، والوضع محزن لنا، كل السيناريوهات ممكنة، نفعل كل ما بوسعنا لكي نكون في أفضل صورة».

وأضاف: «هي مباراة نهائية بالنسبة لنا، كل لاعب داخل الملعب سيقدم أقصى ما لديه، قوة الفريق تكمن في العمل الجماعي وليس في شخص جوزيه مورينيو.. لنا الشرف في وجوده كقائد لنا، الفريق سيكون على أهبة الاستعداد غدًا».

وأوضح: «مورينيو سيتولى قيادة الفريق وليس أنا، سأتبع تعليماته.. لقد فقدناه في المنطقة الفنية، لكني أعتقد أن طرده لم يكن عادلًا».

وحول قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف لاعبهم الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، قال: «لن نتطرق إلى مسألة بريستياني، لدينا هوية واضحة داخل الملعب، سنحافظ على المردود نفسه، نريد أن نكون فريقًا يلعب بكثافة، لن تكون مباراة سهلة».

وختم المدرب المساعد لبنفيكا حديثه بالقول: «غدًا سيكون نهائي لكلا الفريقين، سيكون لدينا استراتيجية، تمامًا مثلهم.. وندرك أنها ستكون مباراة صعبة، إنه فريق خطير، لكن لديه نقاط ضعف.. نتطلع إلى مباراة عادلة، نتمنى أن يحترم الحكم لاعبي الفريقين بشكل متساو».