بوروك: الإنضباط التكتيكي سلاحنا أمام اليوفي

أكد أوكان بوروك مدرب فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم أنه لا ينبغي تغيير أي شيء في نهج فريقه خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، محذرًا في الوقت نفسه من الوقوع في فخ الثقة اكثر من اللازم بعد فوزهم بخماسية ذهابًا.

وطالب بوروك لاعبيه بضرورة اللعب بالحماس نفسه الذي ظهروا به في مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز فريقهم 5-2، من أجل نيل بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وأوضح بوروك خلال المؤتمر الصحافي للمباراة الثلاثاء، أن فريقه يمتلك أسلوب لعب محدد سيعمل على فرضه على المنافس منذ الدقيقة الأولى، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط الذهني والتكتيكي واللعب وكأنهم لم يفوزا في مباراة الذهاب.

وقال بوروك :«الدخول إلى أرض الملعب معتمدين على أفضلية نتيجة مباراة الذهاب، سيجعل المباراة صعبة للغاية، خاصة أمام فريق بحجم يوفنتوس الذي سيسعى لاستغلال البداية القوية لتصحيح مساره والعودة في النتيجة».

واستعاد بوروك ذكرياته في الملاعب الإيطالية، مشيرا إلى تجربته الاحترافية مع إنتر ميلان «2001-2004» في إيطاليا خلال العصر الذهبي للدوري هناك، تماما كما يفعل مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين حاليا.

كما أكد المدرب جاهزية أوسيمين للمشاركة في لقاء الغد، مشددًا على أن بداية المباراة ستكون حاسمة وأنه من الخطأ الحديث عن التأهل قبل خوض الدقائق التسعين أمام منافس يمتلك جودة عالية مثل يوفنتوس.