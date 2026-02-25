بالخليج.. الخلود يكتب الانتصار الثالث

حقق فريق الخلود الأول لكرة القدم انتصاره الثالث تواليًا على حساب الخليج، بعدما كسب مواجهتهما بنتيجة 3ـ2 ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وسجل أهداف الخلود إدجاراس أوتكوس وراميرو إنريكي «هدفان»، فيما سجل للخليج باولو فيرنانديز وصالح العمري.

وتُعد المواجهة التي كسبها الخلود الرابعة تاريخيًا بين الفريقين في دوري روشن، إذ سبق أن التقيا في أربع مباريات، فاز الخليج في الأولى، فيما حسم الخلود المواجهات الثلاث التالية لصالحه، مؤكّدًا تفوّقه في اللقاءات الأخيرة بين الجانبين.

ورفع الخلود رصيده إلى 22 نقطة في سلم الترتيب بدوري روشن، بينما تجمّد رصيد الخليج عند 27 نقطة.