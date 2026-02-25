إنزاجي: نعاني من النقص.. وأضعنا انتصارين متتاليين

عاب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على لاعبيه كثرة إهدار الفرص أمام التعاون مشيرًا إلى إضاعتهم انتصارًا مستحقًا في المباراة التي جرت، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1ـ1 قال إنزاجي: «لعبنا من أجل الفوز، وحاولنا الحسم في الشوط الأول واستطعنا تسجيل هدف، وحصلنا على فرص كثيرة ولكننا لم نحرز المزيد».

وأضاف: «في الشوط الثاني واجهنا تكتلًا شديدًا من التعاون في وسط الملعب، وضغطنا عليه بقوة، لكنه فريق جيد ومنظم، وعلينا تحسين أدائنا».

ونوّه إلى معاناة فريقه من الغيابات بالقول: «لدينا نقص عددي. بنزيما وناصر الدوسري وميتي لم يكملوا تدريب الإثنين وخسرنا جهودهم في اللقاء».

وشدد على تمسكه بمواصلة المنافسة على بطولة الدوري قائلًا: «الدوري لا يزال في تفكيرنا، ونحاول تحسين فاعليتنا، لأننا افتقدنا التأثير داخل منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف».

وأبدى تمنياته بعودة حمد اليامي، الظهير الأيمن، سريعًا إلى الملاعب بعد إصابته خلال اللقاء مبينًا: «اليامي خرج مصابًا وآمل عودته سريعًا، كذلك تمبكتي غادر الملعب للإصابة أيضًا».

وأردف: «حدثت لنا إصابات عدة في آخر 3 مباريات، وعلينا مواصلة العمل، هذا هو الحل المتاح لنا».

وأكمل: «شاهدت الفوز قريبًا منا في المباراة، وخلال آخر جولتين كنا نستحق الانتصار ولم نحققه».

وحقق الهلال النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراته السابقة في البطولة أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 23 ليفقد 4 نقاط خلال جولتين.

ووصل الفريق العاصمي إلى تعادله السابع في البطولة، مقابل 16 انتصارًا، بينما لا يزال سجله خاليًا من الهزائم.