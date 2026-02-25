شاموسكا: نستحق الفوز.. وأجواء ملعبنا أفضل

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أحقية «سكري القصيم» في الفوز على الهلال، مساء الثلاثاء، ومع ذلك وصف نتيجة التعادل التي خيمت على المباراة بـ «المهمة».

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي جرى ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، قال البرازيلي: «على الرغم من عدم تحقيقنا الانتصار، لكن النتيجة مهمة بالنظر إلى أداء فريقي».

وأضاف: «الهلال من أقوى فرق الدوري في التنظيم والأسلوب الهجومي، واستطعنا تقديم مباراة مميزة أمامه، وتعيَّن علينا ترجمة الفرص التي حصلنا عليها لكي نخرج منتصرين».

وتابع: «كنا نستحق الفوز في هذه المباراة وما سبقتها، لأننا لعبنا بأسلوب منظم وكنا جيدين داخل الملعب».

وأبدى سعادته بخوض المباراة على ملعب النادي بالقول: «مواجهة فريق جماهيري على ملعبنا للمرة الأولى كانت رائعة، وشكلت حافزًا للجمهور، وشعرنا بأننا نلعب على أرضنا، وبدعم الجمهور، عكس عندما كنا نلعب في مدينة الملك عبد الله الرياضية».

وأشار إلى تطبيقه تعديلًا خططيًا في المباراة: «حاولنا تصحيح بعض الأمور، ولعبنا بتكتيك مختلف، واعتمدنا على 5 مدافعين، ومع الوقت سنظهر بشكل جيد».

وتفادى التعاون تلقي هزيمة جديدة بعد خسارتين متتاليتين، لكنه واصل سلسلة اللافوز لمباراة خامسة على التوالي.

وحصل الفريق القصيمي على النقطة 40 وظل خامسًا بفارق نقطة واحدة أمام الاتحاد، سادس الترتيب.