قادري: بحثنا عن الفوز.. وأهدرنا خمس فرص

أبدى التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، رضاه عن لاعبيه بعد التعادل مع الاتحاد 1ـ1، الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، واصفًا النتيجة بالمكسب أمام فريق كبير.

وقال قادري في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «قدمنا أداءً ممتازًا، ولعبنا بروح كبيرة وانضباط تكتيكي عالٍ، وكان هناك التزام واضح داخل الملعب».

وأضاف المدرب التونسي: «نقطة أمام فريق كبير مثل الاتحاد تعد مكسبًا، لكننا كنا نبحث عن النقاط الثلاث، لأنني أرى أننا كنا الأفضل والأقرب لخطف الفوز».

وتابع قادري: «مبدأ التوازن والواقعية مهم لكل مدرب، وربما غاب عنا التوفيق في أربع أو خمس فرص كانت كفيلة بتغيير شكل المباراة، لكن إذا واجهنا الاتحاد بنفس العقلية والأداء على ملعب بريدة، فقد لا تكون النتيجة ذاتها».

واختتم مدرب الحزم: «اللعب على ملعبنا يمنحنا أفضلية معنوية وأشكر كل من سعى خلف قرار خوض المباراة على أرضنا».