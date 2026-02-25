قبل الدرعية.. أوليفيرا يكثف تدريبات الهجوم

حرص البرازيلي روبرتو أوليفيرا، مدرب فريق جدة الأول لكرة القدم، في المران الأخير الذي يسبق مواجهة الدرعية، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بالمهاجمين الثلاثة محمد الصيعري، وبون تاليب، وعبد الإله البرية، فيما تكفَّل سامح شريف، مدرب الحراس، بتدريب الثلاثي ياسر المسيليم، وفارس الجهني، وعبد العزيز تكروني.

ويغيب عن المواجهة أحمد الشمراني، مدافع الفريق، بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على أربع بطاقات خلال مواجهات الباطن، والعلا، والفيصلي، والعدالة.

من جانبه، طالب خالد الحازمي، مدير الفريق، اللاعبين بضرورة اقتناص نقاط المباراة الثلاث للتقدم خطوةً نحو الأمام، خاصَّةً أنها تُجرى على ملعبه، ووسط جماهيره قبل ملاقاة العربي في الجولة المقبلة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في لاعبيه، وقدرتهم على تحقيق الفوز السابع لهم في البطولة.