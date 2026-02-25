بخسارة صادمة.. إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا

خسر فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2ـ1، أمام بودو جليمت النرويجي، الثلاثاء، ليودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الملحق المؤهل لدور الـ16.

وفجر الفريق النرويجي مفاجأة مدوية بالفوز ذهابًا وإيابًا على إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية، بعدما انتصر بودو جليمت ذهابًا على ملعبه بنتيجة 3ـ1 الأسبوع الماضي، ليصعد لدور الـ16 متفوقًا بنتيجة 5ـ2 في مجموع المباراتين.

وعلى ملعب «جيوسيبي مياتزا» سان سيرو في ميلانو، تقدم الضيوف بهدفي يانس هاوجي وهوكون إفيان في الدقيقتين «58» و«72»، وقلص الفريق الإيطالي الفارق بهدف وحيد سجله أليساندرو باستوني في الدقيقة «76».