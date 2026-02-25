الرئيسية / الصورة .. قصة

بودو جليمت.. عبور مفاجئ

2026.02.25 | 01:16 am
عبر فريق بودو جليمت النرويجي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بمجموع الذهاب والإياب 5ـ2 (وكالات) بودو جليمت.. عبور مفاجئ

