سباليتي: الأوقات الصعبة تظهر معدننا

طالب لوتشيانو، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، جماهيرهم بالوقوف خلفهم في مباراتهم المصيرية أمام غلطة سراي التركي في إياب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء، بعد خسارة الذهاب 2-5.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: «بعض المباريات لا تُلعب فحسب، بل تُصاغ. مباراة الغد تتطلب مشاركة وتفاعل البيئة بأكملها، ونحن بحاجة إلى روح جماهيرنا. نعلم أنه وضع دقيق، لكننا نطلب منهم الوقوف إلى جانبنا غدًا. بوجودهم إلى جانبنا، سنكون أقوى».

وأضاف: «ستكون مباراة صعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا مع جماهيرنا. سنحاول كل ما في وسعنا حتى النهاية.. نحتاج أن نكون أكثر تماسكًا مما كنا عليه.. نحن ندرك قيمتنا، وعلينا أن نكون متحدين ومتماسكين، وهذا ما نؤكده للاعبين، وعلينا أن نثبت أن مستوانا الحالي ليس كما أظهرناه سابقًا».

واستطرد: «كفريق، لسنا بحاجة إلى التأثر بآراء الآخرين.. كل منا يتحمل نصيبه من النقد، وبهذه الطريقة يخفّ العبء علينا. وهذا واضح في سلوك اللاعبين. لقد استعدنا توازننا، ونحن جاهزون لخوض المباراة بأفضل مستوى لدينا. الأوقات الصعبة لا تُنقص من قيمتك، بل تُجبرك على إظهارها».

وحول مشاركة المهاجم التركي كينان يلدز في المباراة أوضح المدرب: «يلدز قائد لنا بالفعل، رغم صغر سنه، وهذا واضح من سلوكه وثباته حتى في أصعب الأوقات. لقد أبدى رغبةً في البقاء هنا، وهذا بحد ذاته يعزز مكانته. إنه يريد أن يكون هنا، وقد أوضح لي ذلك اليوم وهو يغادر الملعب.. يُريد المشاركة غدًا مهما كلف الأمر، وقد تدرب اليوم جزئيًا معنا».

ولفت إلى أنه سيتم استدعاء قلب الدفاع البرازيلي جليسون بريمر وإشراكه في المباراة، لافتًا إلى أنه مثل يلدز، يمتلك المقومات اللازمة. وأشار أيضًا إلى أن لاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش سيمنح الفرصة للعب.

ويستعد الفريق الأول لنادي يوفنتوس لمواجهة غلطة سراي في مباراة الإياب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الفريق إلى عودة قوية في ملعب أليانز.

من جانبه، قال المدافع الإنجليزي لويد كيلي في المؤتمر الصحافي، إن اللعب أمام جماهيرهم يمنحهم الثقة لتجاوز خسارة الذهاب، موضحًا أن المهمة صعبة لكن عليهم أن يكونوا مستعدين لخوض التحدي.

وأوضح: «نعرف خطورة مهاجمهم فيكتور أوسيمين.. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا، وسنسعى لبدء المباراة بدايةً موفقة، آملين في تحقيق نتيجة مختلفة عن الذهاب. نريد أن نلعب بمستوى عالٍ، وهو ما أسعى إليه دائمًا. نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، ولكنه سيكون تحديًا كبيرًا لنا».