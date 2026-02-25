تعادل هلالي آخر يكرر السجل الأسوأ

أوشك فريق الهلال الأول لكرة القدم على معادلة أكبر رصيد تعادلات له في نسخة دوري محترفين واحدة، على الرغم من خوضه ثلثي الموسم الجاري فقط.

وحقق الفريق العاصمي 7 تعادلات في النسخة الجارية، آخرها أمام التعاون 1ـ1، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة.

وسبق للهلال الانقياد إلى هذا العدد من التعادلات في نسخ 2010ـ2011، و2020ـ2021، و2021ـ2022.

وتجاوزه فقط في نسختي 2017ـ2018، و2022ـ2023 مسجِّلًا خلال كل منهما 8 تعادلات.

وإلى جانب التعاون، تعادل «الأزرق» خلال النسخة الجارية أمام القادسية والأهلي مرتين، والرياض والاتحاد مرة واحدة.

وفيما تعادل 7 مرات، ظفر بـ 16 انتصارًا، بينما لا يزال سجله خاليًا من الهزائم.