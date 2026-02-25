نيوكاسل يطير إلى ثمن النهائي

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه كاراباغ الأذربيجاني 3ـ2 في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16.

وسجل الإيطالي ساندرو تونالي هدف التقدم في الدقيقة 4 ثم أضاف البرازيلي جويلينتون الثاني في الدقيقة 6، بينما قلص الكولومبي كاميلو ماركيز الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 50.

ونجح نيوكاسل في إضافة هدف ثالث عن طريق الهولندي ستيفن بوتمان «52»، وعاد إلفين جعفركولييف ليسجل هدفًا ثانيًا لكاراباغ بعد خمس دقائق.

وكان نيوكاسل قد فاز 6ـ1 في مباراة الذهاب خارج ملعبه، ليتأهل بنتيجة إجمالية 9ـ3 إلى دور الـ16.

وعلى غرار مباراة الذهاب، قدّم نيوكاسل مباراة هجومية قوية استطاع من خلالها أن يتقدم مبكرًا بهدفين في أول 6 دقائق، ونجح تونالي في تسجيل هدف التقدم بعدما أنهى سلسلة من التمريرات انتهت بكرة من الدنماركي ويليام أوسولا أمام المرمى، ليسدد نجم خط الوسط من أمام المرمى مباشرة في الدقيقة الرابعة، وبعد دقيقتين تابع جويلينتون كرة عرضية متقنة من هارفي بارنز بتسديدة قوية في الشباك ليعزز تقدم الفريق الإنجليزي.

ومع بداية الشوط الثاني قلص ماركيز الفارق لكاراباغ «50»، بعد تمريرة من الإسباني جوني مونتيل، ليسدد الكولومبي كرة أرضية قوية في الشباك.

ورد نيوكاسل سريعًا بهدف ثالث حمل توقيع بوتمان الذي نفذ رأسية قوية في الشباك متابعًا عرضية المدافع كيران تريبيه في «52»، بعد ضربة حرة.

وحصل كاراباغ على ركلة جزاء «57»، لكن ماركو يانكوفيتش أضاعها، وتابعها زميله جعفركولييف بهدف ثانٍ في شباك نيوكاسل.

وسيكون طريق النادي الإنجليزي في دور الـ16 ما بين مواجهة مع مواطنه تشيلسي أو برشلونة الإسباني، علمًا بأنه من المقرر أن تجرى قرعة هذه المرحلة من البطولة الجمعة المقبل.