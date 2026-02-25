«عطل» يخفي هدف ضمـــك أمـام الأهلي

تعرَّض برنامج تقنية التسلل شبه الآلي إلى عطل مفاجئ في غرفة تقنية الفيديو المساعد «VAR» خلال محاولة التأكد من الهدف الأول لضمك الذي سجله مورلاي سيلا أمام الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة التي جرت أمس، وألغي الهدف بداعي التسلل، وفق ما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وأوضح المصدر ذاته، أن التعليمات الموجَّهة إلى الحكام، هي بأن يلجؤوا إلى التقنية التقليدية في حال تعطُّل تقنية التسلل شبه الآلي، وبعد محاولات لمدة دقيقتين كحدٍّ أقصى، مشيرًا إلى أن العطل أمرٌ طبيعي، يحصل في بعض المباريات، وعلى مستوى دوريات وبطولات العالم.

وذكر أن الفرق في حالات التسلل بين اللاعب واللاعب المنافس عندما يكون بحدود سنتيمترات لا يتمُّ كشفه بالعين المجرَّدة، بل بتقنية التسلل شبه الآلي التي لا توجد إلا في البطولات العالمية والقارية الكبرى نظرًا لتكلفتها الباهظة.

«الرياضية» تواصلت مع الاتحاد السعودي لكرة القدم للتعليق، لكن لم يتم الرد حتى ساعة إعداد الخبر.

يُشار إلى أن إدارة نادي ضمك طلبت من لجنة الحكام الرئيسة التسجيلات الصوتية للحكم فيصل البلوي وزملائه في غرفة تقنية الفيديو المساعد «VAR»، وفق ما نشرته مصادرُ «الرياضية»، الثلاثاء.

وكانت إدارة نادي ضمك نشرت بيانًا، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أبدت فيه استياءَها من الأداء التحكيمي، مشيرة إلى وجود أخطاء، حرمت فريقها من نقاط المواجهة.