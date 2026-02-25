بعد محاولتين في إسبانيا و«روشن».. مارتينيز يصطاد بونو

اصطاد الكولومبي روجر مارتينيز، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، شباك المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في المواجهة الثالثة بينهما، والثانية في السعودية تحديدًا.

ومن ركلة جزاء سجل مارتينيز هدف التعادل 1ـ1 للتعاون في مباراته مع الهلال، الثلاثاء، لحساب الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وعندما كان بونو يلعب لجيرونا، ومارتينيز لفياريال، تواجه اللاعبان مرة واحدة في الدوري الإسباني 2017ـ2018، وفاز حارس «أسود الأطلس» ورفاقه بهدفين دون رد.

والتقى المغربي والكولومبي مجددًا الموسم الماضي في مباراة الهلال والتعاون لحساب الدور الثاني من «روشن»، وأيضًا فاز بونو ورفاقه بهدفين نظيفين.

وبعد هزيمتين، استطاع المهاجم التسجيل في مرمى بونو وتفادي الخسارة للمرة الأولى، مهديًا «سكري القصيم» نقطة التعادل.

وانضم مارتينيز، ابن الـ 31 عامًا، إلى التعاون في يناير 2025 قادمًا من راسينج الأرجنتيني.