على حساب أولمبياكوس.. ليفركوزن يقطع تذكرة الـ 16

قطع فريق بايرن ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم تذكرته إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله السلبي الثلاثاء أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني، مستفيدًا من فوزه بهدفين نظيفين في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

وسيواجه ليفركوزن في دور الـ 16 منافسه المحلي بايرن ميونيخ أو أرسنال الإنجليزي وهو ما ستحدده القرعة الجمعة المقبل.

وكان الفريق الزائر ملتزمًا ورفع من النسق الهجومي تدريجيًا، وكان قريبًا من التسجيل مرتين مطلع الشوط الثاني، لكن يانيس بلاسفيتش حارس ليفركوزن أبعد تسديدة جيلسون مارتينيز.

ورد صاحب الأرض بتسديدة أليخاندرو جريمالدو من مدى قريب لكنها ارتدت من العارضة في الدقيقة 62، إلا أن أولمبياكوس أبقى ليفركوزن تحت الضغط.

وحظي الفريق اليوناني بعدة فرص في الدقائق الأخيرة، منها تسديدة لورنتسو سكيبيوني التي مرت بجوار المرمى، لكن ليفركوزن تمكن من الحفاظ على التعادل.