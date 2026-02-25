الفيحاء ونيوم.. أول صراع في المحترفين

يستضيف فريق الفيحاء الأول لكرة القدم نظيره نيوم، عند الـ 10:00 من مساء الأربعاء، على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة ضمن الجولة العاشرة «المؤجَّلة» بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، ديسمبر الماضي.

وتعدُّ هذه المواجهة الأولى تاريخيًّا بين الفريقين في دوري المحترفين، إذ لم يسبق لهما أن التقيا في البطولة، ويأمل كل طرفٍ تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في المباراة.

ويسعى الفيحاء إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث من أمام منافسه، الذي يسبقه في قائمة الترتيب بخمس نقاطٍ، بالتالي تقليص الفارق النقطي بينهما، في حين يأمل نيوم، القادم من تبوك، تحقيق الفوز، وإعادة انطلاقته من جديد في الدوري.

ويحتل الفيحاء المركز الـ 11 في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطةً، فيما يقف نيوم في المركز الثامن بـ 31 نقطةً.