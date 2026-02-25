الصدارة تحفز النصر أمام النجمة

يحلُّ فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على النجمة، عند الـ 10:00 من مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة العاشرة «المؤجَّلة» بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، ديسمبر الماضي.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، وستكون هذه المواجهة التاريخية الأولى بينهما. ويسعى الأصفر العاصمي إلى استعادة صدارته، التي عادت إليه الأسبوع الماضي بعد غياب 12 جولةً، لكنَّه فقدها بفارق نقطةٍ وحيدةٍ لصالح الأهلي الذي فاز على ضمك، الإثنين.

في حين يأمل أبناء عنيزة تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام النصر المدجَّج بعناصر أجنبيةٍ ومحليةٍ، لا سيما أنه يخوض المباراة على ملعبه، ويسعى إلى الابتعاد عن المركز الأخير الذي ظلَّ عليه منذ الجولة الأولى وحتى الآن.

وسيعمل الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب النجمة الجديد، على الحد من خطورة النصر في المباراة، فيما يُدرك البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر العاصمي، أن خطف النقاط الثلاث، واعتلاء صدارة الترتيب من جديد أهمُّ شيءٍ في الـ 90 دقيقة.

ويتذيَّل النجمة الترتيب برصيد ثماني نقاطٍ، فيما يقع النصر ثانيًا بـ 55 نقطةً.