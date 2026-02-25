الشهري والجليدان يدعمان الاتحاد

يعود صالح الشهري وأحمد الجليدان، لاعبا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الى التدريبات الجماعية الأربعاء، بعد تعافيهما من الإصابات العضلية التي عانيا منها الفترة الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضخ المصدر ذاته، أن الثنائي الذي غاب عن المواجهات الماضية للإصابة، سيعود بشكل تدريجي، على أن يخضعا إلى اختبارات ميدانية قبل في التدريبات الاستعدادية التي تسبق مواجهة الخليج الجمعة المقبل، والتي تنظم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وبيّن أن التدريبات ستشهد عودة، المدافع حسن كادش الذي غاب عن مواجهة الحزم للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام الهلال، إضافة إلى البرتغالي دانيلو بيريرا والجزائري حسام عوار والمغربي يوسف النصيري، الذين تمت إراحتهم عن المواجهة الماضية.

وكان لاعبو فريق الاتحاد، عادو في وقت متأخر من فجر الأربعاء إلى جدة، بعد الفراغ من مواجهة الحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، على أن يبدأ البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الخليج الجمعة في جدة.

ويحتل الاتحاد المرتبة، السادسة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ 24.