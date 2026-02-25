نجمة التزلج الألبي: توم أنقذ ساقي من البتر

خرجت نجمة التزلج الألبي الأمريكية ليندسي فون من المستشفى بعد الإصابة التي تعرضت لها في سباق التزلج المنحدر ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو- كورتينا 8 فبراير الجاري.

وقدمت فون، شكرها للطبيب توم هاكيت بعد إنقاذ ساقها من البتر بعد سقوطها المروع في الأولمبياد.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق «إنستجرام»، الإثنين، إنها خرجت من المستشفى، وشرحت بالتفصيل مدى إصابتها التي تعرضت لها في سباق التزلج المنحدر في 8 فبراير الجاري.

وأوضحت فون أن الصدمة الناتجة عن الحادث أدت إلى إصابتها بمتلازمة الحيز في ساقها، وهي حالة تتراكم فيها كمية كبيرة من الدم داخل العضلة نتيجة النزيف أو التورم، ويؤدي هذا الضغط المرتفع إلى تقييد تدفق الدم، وقد يتسبب في إصابة دائمة إذا لم يتم علاجه سريعًا.

وكشفت النجمة المخضرمة «عندما تتعرض منطقة معينة من جسمك لصدمة شديدة، يتجمع الدم بكثرة ويتوقف، ما يؤدي إلى سحق كل شيء تقريبًا».

وتابعت: «لقد أنقذ الدكتور توم هاكيت ساقي. أنقذها من البتر. لقد قام بتوسيعها، إن صح التعبير، وتركها تتنفس، وأنقذني».

وأشارت فون إلى أن هاكيت، الذي يعمل معها ومع الفريق الأمريكي، لم يكن موجودًا في كورتينا دامبيتزو إلا لأنها كانت ستشارك في المنافسات بعد إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليسرى قبل الأولمبياد بفترة وجيزة.

وتابعت: «أقول دائمًا إن كل شيء يحدث لسبب، ولكن لو لم أصب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، والذي كان سيحدث على أي حال مع هذا الحادث، لما كان توم موجودًا، ولما تمكن من إنقاذ ساقي».

واحتفلت فون بخروجها «أخيرًا» من المستشفى وتحسن حالتها بما يكفي للانتقال إلى فندق في كولورادو، وصرحت بأنها «غير قادرة على الحركة تمامًا» وستبقى على كرسي متحرك لفترة من الوقت لأنها أصيبت أيضًا بكسر في كاحلها الأيمن. وتابعت فون: «لا أستطيع وصف مدى الألم الذي كنت أعاني منه. لقد كان الأمر صعبًا للغاية، وبالتأكيد لم تكن هذه هي النهاية التي كنت أريدها لمسيرتي الأولمبية. سيكون الطريق طويلًا، لكنني دائمًا ما أقاتل. سأواصل المسير، ولن أندم على شيء».

وعادت فون، الحائزة على الميدالية الذهبية في سباق التزلج المنحدر عام 2010، من الاعتزال الموسم الماضي بهدف الفوز بميدالية أولمبية أخرى، ووصلت إلى إيطاليا وهي تتصدر كأس العالم للتزلج المنحدر.

واشتركت فون في المنافسات التي جرت في كورتينا دامبيتزو وهي تعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، والذي تعرضت له في حادث قبل تسعة أيام، لكن سباقها الأولمبي لم يستمر سوى 13 ثانية فقط قبل أن تصطدم بإحدى البوابات وتسقط بقوة.