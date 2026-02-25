‌الاتحاد الإنجليزي يعاقب أطراف قمة لندن

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاع غرامة مالية على فريق تشيلسي الأول لكرة القدم ونظيره وست هام يونايتد، قدرها 325 ألف جنيه إسترليني «439140 دولارًا» و300 ألف جنيه أخرى على التوالي بسبب شجار جماعي حدث نهاية مباراتهما في الدوري الممتاز يناير الماضي.

وعوّض ‌تشيلسي تأخره بهدفين ‌ليفوز ⁠3ـ2 في قمة ⁠لندن 31 يناير الماضي لكن نحو 20 لاعبًا دخلوا في شجار جماعي مع نهاية المباراة.

ودفع جناح وست هام أداما تراوري ⁠مارك كوكوريا لاعب تشيلسي ‌أرضًا قبل أن ‌يشتبك مع جواو بيدرو بينما ‌تدخل لاعبون آخرون لفض الاشتباك.

وتلقى ‌جون-كلير توديبو لاعب وست هام بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد نظرًا لإمساكه بحلق بيدرو.

وقال ‌الاتحاد الإنجليزي في بيان: «زُعم أن تشيلسي فشل في ⁠ضمان عدم ⁠تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية في الدقيقة 95 تقريبًا وأيضًا وست هام يونايتد فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة أو استفزازية أو عنيفة في هذا الوقت».

وقال الاتحاد الإنجليزي إن الناديين أقرا بالتهم الموجهة إليهما.