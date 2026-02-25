الريال يفقد مبابي أمام بنفيكا

يغيب كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا البرتغالي، الأربعاء، بسبب إصابة في الركبة.

ويعاني مبابي من إصابة في الركبة تسبَّبت في غيابه عن مباريات في ديسمبر ويناير الماضيين، كما ‌أنَّه ⁠لم يشارك في مباراة الدوري ⁠الإسباني ضد ريال سوسيداد في وقت سابق الشهر الجاري.

ويتصدر المهاجم الفرنسي «27 عامًا» قائمة هدافي الفريق الموسم الجاري برصيد 38 هدفًا منها 23 في الدوري المحلي و13 في دوري ⁠أبطال أوروبا.

وضمَّ ريال مدريد فقط فينيسيوس ‌جونيور وجونزالو ‌جارسيا وإبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو «18 عامًا» إلى هجوم الفريق ‌للمباراة التي تلعب على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويدخل ‌ريال مدريد مباراة الأربعاء بعد فوزه 1ـ0 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف فينيسيوس في الشوط الثاني من المباراة التي شابها ‌جدل عنصري بمشاركة المهاجم البرازيلي، الذي زعم أن جانلوكا بريستياني، ⁠لاعب ⁠بنفيكا، وجه له إهانة عنصرية.

وأوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بريستياني مؤقتًا لمباراة واحدة، لكن الجناح الأرجنتيني سافر مع الفريق إلى مدريد بعد أن استأنف بنفيكا ضد إيقافه.

ولا يزال جود بيلينجهام، لاعب الوسط، غير متاح بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يقضي المهاجم رودريجو عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب إهانة الحكم خلال الهزيمة 2ـ4 أمام بنفيكا في مرحلة الدوري بالبطولة القارية.