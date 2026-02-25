بعد فصل 450 موظفا.. يونايتد يعلن زيادة في الأرباح

أكد عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، الأثر المالي الإيجابي لعمليات إعادة الهيكلة الإدارية بعدما سجَّل نادي «الشياطين الحمر» زيادة في الأرباح عقب عمليات خفض الوظائف الأخيرة.

وحقق يونايتد ربحًا تشغيليًّا قدره «32.6» مليون جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، مقارنة بخسارة قدرها «3.9» مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الربح التشغيلي للربع الأخير، أي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، «19.6» مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ «3.1» مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الأرقام بعدما أشرف جيم راتكليف، أحد المساهمين الأقلية في يونايتد، الذي يرأس العمليات الكروية للنادي، على برنامج لإعادة الهيكلة وتقليص عدد الموظفين، أسفر عن الاستغناء عن نحو 450 موظفًا.

وأعلن يونايتد، في بيانه الأخير الأربعاء، عن الأثر الإيجابي لبرامج خفض تكاليف التشغيل وعدد الموظفين التي تم تنفيذها في العام السابق.