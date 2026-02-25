ميسي يرفض الزج باسمه في انتخابات برشلونة

أصبح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، ونجم برشلونة سابقًا، ضمن الشخصيات المحورية في الحملة الانتخابية لرئاسة ناديه السابق برشلونة الإسباني.

ومهما قيل، الحقيقة هي أن ميسي لم يدخل الحملة بعد، على الرغم من كل ما يراه، ويسمعه، حيث تواصلت صحيفة «ماركا» الإسبانية مع المقربين منه، إلا أنهم أكدوا مجددًا أنهم لم يتحدثوا مع أحد ولن يفعلوا ذلك طالما أن العملية الانتخابية جارية.

وشدد المقربون من ميسي للصحيفة المدريدية على أنهم لن يفعلوا ذلك، لا عمدًا ولا ضمنًا، حتى وإن كانت هناك أمور لا تعجبه في إدارة النادي.

وفي البداية، فوجئ ميسي باللافتة التي وضعها مارك سيريا، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، على أحد المباني في المدينة الكتالونية، والتي كتب عليها: «نتطلع إلى رؤيتك مجددًا».

ولم تذكر اللافتة اسم النجم الأرجنتيني، كما أنها لم تظهر وجهه بوضوح، لكن الجميع فهم الرسالة تمامًا، حيث كانت لافتة تم تعليقها دون علم ميسي.

وكان سيريا يريد أيضًا التواصل مع ميسي، إذ تعتبر عودة قائد منتخب الأرجنتين أحد محاور حملته لرئاسة برشلونة الرئيسية، إلا أن ليو رفض الزج باسمه في الأمر، لأنه كان واضحًا منذ البداية بعدم رغبته في مشاركة حملة أي مرشح.

وحدث شيء مماثل مع فيكتور فونت، حيث حاول المرشح الرئاسي، عبر جابرييل ماسفورول، التواصل مع الدائرة المقربة من ميسي، لكنه لم ينجح في ذلك على الرغم من محاولاته المتكررة.

وفي الواقع، صرح فونت بأن اتصالاته كانت قديمة ولم تكن مع ليو على الإطلاق، وفقًا لـ«ماركا».

أما أبرز المفاجآت، فقد تمثلت في التصريحات الأخيرة لخوان لابورتا، رئيس النادي الحالي، التي تحدث فيها عن علاقته باللاعب، ورحيله عن النادي قبل 5 أعوام، وكيف أنه يلقي بالمسؤولية على عاتق حامل لقب كأس العالم 2022 بتأكيده أن قرار مباراة تكريمه بيد ميسي.

وفي الوقت الحالي، لا يعرف سوى رواية لابورتا للقصة، ولكن من الممكن الكشف عن رواية ليو قريبًا.

يشار إلى أن انتخابات رئاسة نادي برشلونة، المتصدر الحالي لترتيب الدوري الإسباني وحامل لقب المسابقة، ستجرى في 15 مارس المقبل.