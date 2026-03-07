آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
بعد هدفي النجمة بنزيما.. 85 ثنائية
2026.03.07 | 02:58 pm
الأكثر قراءة
1
كونسيساو: الحكم السعودي أفضل.. والأهلي استفزنا
2
جيسوس: نعالج رونالدو على طريقة يحيى والنجعي
3
النصر.. إبعاد العقيدي وضم البوعينين
4
هوساوي: الأهلي أكثر انسجاما.. وأتوقع التعادل
5
بنزيما يتصدر تغييرات إنزاجي أمام النجمة
6
المناعي: خطة الهلال تناسب الاتحاد
7
بالانتصار الرابع.. يايسله يعادل «قياسي» جروس
8
ريشة: ديربي جدة دون أخطاء تحكيمية
Previous
Next
اخترنا لكم
ماذا تعرف عن اللعبة التي تنافس الكرة الطائرة في رمضان؟
ليمباينن.. مهندس الأوتار.. وخبير الإصابات الرياضية
«ثمانية» تضع بصمة جديدة في تاريخ حقوق النقل التلفزيوني
قرعة أبطال أوروبا.. السيتي يصطدم بالريال وباريس أمام تشيلسي
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد
×
الكرة السعودية
2026-03-07 01:10:47
إنزاجي: هجومنا الأفضل في روشن
الكرة السعودية
2026-03-07 00:16:02
إل مايسترو: فقدنا التركيز.. والهلال عاقبنا
الكرة السعودية
2026-03-07 00:12:49
الرباعية الثالثة تمنح الهلال نقاط النجمة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-03 00:09:34
اتحاد القدم لـ «الرياضية»: بدائل معسكر الدوحة جاهزة
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-07 15:25:07
أمام نيوم.. النصر يستهدف الانتصار الـ11 تواليا
الكرة السعودية
2026-03-07 15:20:48
النهوض عنوان الاتفاق والشباب
الكرة السعودية
2026-03-07 15:16:21
الفيحاء يهدد نشوة الأخدود
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-07 02:31:40
دون استحواذ.. الأهلي ينتصر 11 مرة
الصورة .. قصة
2026-03-07 02:25:07
الأهلي ينتصر
الكرة السعودية
2026-03-07 02:07:23
الاتحاد.. خامس ترتيب ضحايا الأهلي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-07 15:37:11
لجنة الامتثال تعاقب جيسوس بـ50 ألفا
الصورة .. قصة
2026-03-06 23:02:52
النصر جاهز
الصورة .. قصة
2026-03-06 02:12:29
سيناريوهات نصراوية
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-07 15:59:42
بعد الديربي.. الجهني يجري فحصا بالأشعة
الكرة السعودية
2026-03-07 02:31:40
دون استحواذ.. الأهلي ينتصر 11 مرة
الصورة .. قصة
2026-03-07 02:25:07
الأهلي ينتصر
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-27 01:34:40
برعاية آل الشيخ.. "الترفيه" و"MBC مصر" توقعان عقد إنتاج مشترك
منوعات
2026-02-24 16:12:55
إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
Previous
Next
×
ESports
2026-03-06 17:01:59
هيلكس.. الاسم الرمزي في إكس بوكس الجديد
ESports
2026-02-27 18:34:30
إطلاق «ريزيدنت إيفل 9»
ESports
2026-02-25 19:56:26
بلاي ستيشن تكشف موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث