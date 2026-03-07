الخلود يبحث عن الفرحة الأولى أمام القادسية

يحلُّ فريق القادسية الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الخلود، السبت عند الـ 10:00 مساءً، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إعادة جدولة المواجهة التي كان من المقرر أن تلعب الخميس عند الـ 10:00 مساءً، إلى الـ 10:00 مساء السبت 7 مارس الجاري.

وأشارت الرابطة، في بيان عبر الحساب الرسمي، الخميس، إلى أنَّ سبب إعادة جدولة المباراة يعود إلى إلغاء رحلة نادي القادسية المتجهة إلى القصيم.

ويحتل القادسية المركز الرابع في قائمة الدوري برصيد 54 نقطة، فيما يأتي الخلود في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في ثلاث مواجهات، واستطاع القادسية تحقيق الفوز فيها جميعًا، وسجَّل مهاجموه 11 هدفًا، مقابل هدف وحيد للمستضيف.

وأنهى «بنو قادس» مواجهة الدور الأول بالفوز برباعية دون مقابل، سجلت عن طريق الإيطالي ريتيجي «هدفين»، ومصعب الجوير، والأوروجوياني نوثان هيرنانديز.

ويهدف الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب الخلود، إلى تحقيق أول انتصار تاريخي لفريقه أمام القادسية، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وخطف النقاط الثلاث مستفيدًا من انتصاره في الجولة الماضية على نيوم.

وفي الطرف الآخر، يدرك الإيرلندي بريندان رودجرز أهمية النقاط الثلاث من أجل المواصلة والمنافسة على المراكز المتقدمة، خاصة بعدما تعثر في الجولة الماضية بالتعادل أمام التعاون.

