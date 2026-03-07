الفيحاء يهدد نشوة الأخدود

يستضيف فريق الأخدود الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء، السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، في مواجهة يسعى خلالها صاحب الأرض لمواصلة انتفاضته، فيما يطمح الضيوف للعودة إلى طريق الانتصارات.

ويدخل الأخدود المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على النجمة بنتيجة 3ـ1، وهو الانتصار الذي أوقف سلسلة من تسع مباريات دون فوز، ما يمنح الفريق دفعة معنوية لمحاولة تحسين وضعه في جدول الترتيب.

في المقابل، يتطلع الفيحاء إلى استعادة توازنه بعد تعثره في آخر مباراتين بالتعادل والخسارة، من أجل الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر وتعزيز موقعه في وسط الترتيب.

وتاريخيًا، تميل الكفة لصالح الفيحاء في مواجهات الفريقين، إذ التقيا خمس مرات سابقة، حقق الفيحاء الفوز فيها جميعًا، دون أن ينجح الأخدود في تحقيق أي انتصار أو حتى التعادل.

ويحتل الفيحاء المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، فيما يقبع الأخدود في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع تحسين المراكز.