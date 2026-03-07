النهوض عنوان الاتفاق والشباب

يبحث فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، وضيفه الشباب، عن استعادة طريق الانتصارات عندما يلتقيان، السبت، على ملعب «إيجو» في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

ويدخل الاتفاق المواجهة بعد خسارتين متتاليتين أمام القادسية برباعية نظيفة، ثم أمام الحزم بنتيجة 1ـ3، ما جعله يتوقف عند 38 نقطة في المركز السابع، ساعيًا إلى تصحيح المسار والعودة لحصد النقاط.

في المقابل، يخوض الشباب اللقاء بعد خسارته الأخيرة أمام الهلال بنتيجة 3ـ5، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعيد له التوازن في جدول الترتيب.

وتاريخيًا، التقى الفريقان في 31 مباراة ضمن دوري المحترفين، حقق خلالها الشباب 12 انتصارًا مقابل 9 للاتفاق، فيما حضر التعادل في 10 مواجهات، ويعود آخر فوز للشباب على الاتفاق إلى 30 ديسمبر 2022، بينما شهدت آخر خمس مواجهات تفوق الاتفاق بثلاثة انتصارات مقابل تعادلين.

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل 1ـ1، على ملعب «اس اتش جي» في الرياض.