أمام نيوم.. النصر يستهدف الانتصار الـ11 تواليا

يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تكرار انتصاره على نيوم عندما يستضيفه، السبت، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وخرج الأصفر العاصمي منتصرًا «3ـ0» من مواجهة الدور الأول التي استضافها ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

ويسير النصر بخطى ثابتة في الدوري بعد سلسلة متواصلة من الانتصارات كان آخرها أمام الفيحاء، ويتطلع إلى تسجيل الفوز الحادي عشر على التوالي للمحافظة على صدارته وربما توسيع الفارق لثلاث نقاط مع أقرب منافسيه.

ويتربع النصر على الصدارة برصيد 61 نقطة، حصدها من 20 انتصارًا وتعادل وحيد، مقابل الخسارة في 3 مباريات.

ويغيب عن النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائده بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الفيحاء الماضية.

في الجانب الآخر، تراجعت نتائج فريق نيوم خلال الجولات الماضية، بشكل عام، كما أنه لم يحقق أي فوز في آخر مباراتين، إذ تعادل مع الفيحاء قبل أن يخسر أمام الخلود، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية سواءً الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للمرة الأولى أمام النصر.

ويحتل نيوم المركز الثامن برصيد 32 نقطة، حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات، فيما خسر 10 مباريات.