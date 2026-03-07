أمام بلباو.. برشلونة يلوح بالفرحة الثانية تواليا

يحلّ فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على أتلتيك بلباو، السبت، لحساب الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، في المواجهة التي تحمل الرقم 190، باحثًا عن فوزه الثاني تواليًا على ملعب سان ماميس منذ 2017.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بينما يكافح منافسه الباسكي صاحب المركز التاسع بـ 35 نقطة إلى الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى أحد المقاعد الأوروبية، ومواصلة سجله الجيد في الدوري إذ يملك سلسلة من خمس مباريات دون خسارة.

ويأمل برشلونة في تجاوز أزمة الإصابات التي عصفت بلاعبيه بعد خسارته المدافعين الفرنسي جول كوندي والإسباني أليخاندرو بالدي، والهولندي فرانكي دي يونج لاعب الوسط، وتحقيق نتيجة إيجابية بعد تنازله على لقب كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء رغم فوزه بثلاثية نظيفة في إياب نصف النهائي لكنها لم تكن كافية بعد خسارته ذهابًا 0ـ4.

ويملك الفريق الكاتالوني سجلًا جيدًا على ملعب سان ماميس، فمنذ خسارته 0ـ3 موسم 1997ـ1998، لم يسقط سوى أربع مرات، وفاز 16 مرة وتعادل في ثمانية.

وتشير المواجهات السابقة بين الفريقين إلى نقاط إيجابية لبرشلونة، فقد جمع نقاطًا من عشر مباريات من أصل 11 خارج ملعبه، بواقع سبعة انتصارات، وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة. وانتهت آخر زيارة له في مايو 2025 بفوزه بثلاثية نظيفة.

كما فاز برشلونة في جميع مبارياته الخمس الأخيرة ضد منافسه الباسكي في جميع المسابقات، مسجلًا 16 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

علاوة على ذلك، لم يتمكن بلباو من الفوز على برشلونة في أي من المباريات الـ 12 الأخيرة، حيث تعادل مرتين وخسر عشر مباريات، وفشل في التسجيل في سبع من آخر ثماني مواجهات. وكان آخر فوز له في 2019، بنتيجة 1ـ0 عندما كان جايزكا جاريتانو مدربًا للفريق.

ومع ذلك، يواجه هانسي فليك مدرب برشلونة تحديًا لتحقيق فوزين متتاليين في الدوري على ملعب سان ماميس، وهو أمر لم يحدث منذ تسجيله أربع انتصارات متتالية من عام 2015 إلى 2017.

وأوضح فليك في تصريحاته الصحافية، الجمعة، أن بلباو فريق رائع وأنه لا يهتم بتاريخ المواجهات السابقة، وقال: «الوضع مختلف تمامًا.. نلعب خارج ملعبنا، وهم على ملعبهم فريق مختلف تمامًا».

في الجانب الآخر، أكد أرنستو فالفيردي مدرب بلباو أن لديهم الكثير لفعله في الدوري الإسباني بعد الإقصاء من نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء، أمام جاره الباسكي ريال سوسيداد بنتيجة المباراتين.

وقال المدرب السابق لبرشلونة من 1017ـ2020 والمتوج معه بلقبين في الدوري خلال مؤتمره الصحافي الجمعة: «الفوز على برشلونة سيكون بمثابة دفعة هائلة.. لقد خضنا مباريات صعبة في سان ماميس ضد منافسين مهمين، وكان لها تأثير كبير على معنوياتنا. إنها فرصة جيدة لنا».

لكنه في الوقت نفسه لم يتخلَّ عن حذره وقال إن فريقه سيواجه أصعب التحديات أمام متصدر الدوري وحامل اللقب. وأوضح: «علينا أن نكون حاسمين للغاية.. إنهم يمنحوننا فرصًا، لكن ليس من السهل تحويلها إلى أهداف.. نحن نعرف كيف يلعبون».