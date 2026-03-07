كأس الاتحاد.. نيوكاسل يسيطر على سيتي

يبحث فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم عن تعزيز تفوقه التاريخي على مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي بالدور الخامس من البطولة، السبت، على ملعب سانت جيمس بارك.

والتقى الطرفان في هذه البطولة 12 مرة، نجح نيوكاسل في حسم 6 منها لصالحه، وحضر التعادل في الذهاب مرتين، فيما انتصر سيتي في 4 مباريات.

وهذه المرة الخامسة الموسم الجاري التي يقابل فيها فريق الإسباني بيب جوارديولا نظيره نيوكاسل، بعد أن سبق له مواجهته مرتين في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مواجهتين مثلهما في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وجرت جميع المباريات خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث فاز نيوكاسل على أرضه في أول مواجهة بالدوري، بينما انتصر سيتي في المباريات الثلاث الأخرى.

وقال مدرب مانشستر سيتي: «نعرف بعضنا بعضًا جيدًا، لا توجد مفاجآت، فهذه ليست المواجهة الأولى بيننا الموسم الجاري».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «كم مرة لعبنا ضد نيوكاسل ومدربه إيدي هاو؟! مرات عديدة».

وتابع: «لكن الأمر مماثل بالنسبة لنا، هذا هو الواقع، عندما تكون الفوارق ضئيلة للغاية يصبح الحظ مهمًا».