بعد 298 يوما.. تايتوم يقود سلتيكس إلى الفوز

قاد جايسون تايتوم، لاعب فريق بوسطن سلتيكس الأول لكرة السلة، زملاءه إلى الفوز على دالاس مافريكس 120ـ100، فجر السبت، في الدوري الأمريكي للمحترفين «أن بي إيه».



وعاد تايتوم إلى المشاركة من جديد مع فريقه عقب تعافيه من إصابته بتمزّق في وتر أخيل الأيمن خلال الأدوار الإقصائية، مايو الماضي، وسجل 15 نقطة ليسهم في فوز مريح لفريقه.

ووقف جمهور قاعة «تي دي جاردن» الممتلئ عن بكرة أبيه لتحية اللاعب البالغ 28 عامًا، الذي نال استقبالًا حارًا في ظهوره الأول بعد 298 يومًا من الغياب.

وبدا النجم، الذي اختير ست مرات لمباراة كل النجوم متوتّرًا في البداية، قبل أن يستعيد إيقاعه تدريجيًا عقب تسجيله أولى نقاطه في أواخر الربع الثاني.

وجاءت أول نقاطه عبر متابعة ناجحة من مسافة قريبة، ثم أضاف ثلاثية بخطوة خلفية من الزاوية منحت بوسطن تقدما 55ـ53.

وسجّل 10 نقاط أخرى في الشوط الثاني مع ابتعاد سلتيكس بالنقاط، ليصل الفريق إلى سجله البالغ 42 فوزًا مقابل 21 خسارة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، ملاحقًا المتصدر ديترويت بيستونز «45ـ16».

وقال تايتوم لشبكة «إي إس بي إن»: «كان يوميًا خياليًا، يومًا مؤثرًا. حلمت كثيرًا بهذه اللحظة، من الرائع أن تتحقق أخيرًا. مشاركتها مع عائلتي وزملائي والجمهور كانت كل ما حلمت به».

واعترف بأنه تساءل خلال فترة التعافي الطويلة عمّا إذا كان سيتمكن من العودة: «كان الأمر صعبًا. كثير من اللحظات شككت بنفسي، وليالٍ كثيرة بكيت فيها. لكنني حاولت المواظبة والحضور كل يوم وتقديم أفضل ما لدي. ما زال أمامي طريق طويل، لكن هذه خطوة كبيرة».

وأضاف أن الأداء المميز لفريقه هذا الموسم منحه دافعًا كبيرًا للعودة.

وأردف: «الوجود مع هؤلاء اللاعبين حفّزني... الطريقة التي خاضوا بها الموسم وتنافسوا معًا. إعادة التأهيل عملية مرهقة وتشعرك بالعزلة لأنك لا تستطيع الحضور في الملعب. لكن وجودي قربهم قدر الإمكان جعلني أشعر بأنني ما زلت جزءًا من الفريق، وهذا ساعدني كثيرًا».