روسيا تحرز أول ميدالية منذ 2014

أحرزت روسيا أول ميدالية بارالمبية منذ عام 2014، بعدما حققت المتزلجة فارفارا فورونتشيكينا برونزية سباق الانحدار للسيدات في كورتينا، السبت.

وسمحت اللجنة البارالمبية الدولية لستة رياضيين روس وأربعة من حليفهم بيلاروس بتمثيل بلديهما ورفع علميهما، بدلًا من المشاركة بصفتهم رياضيين محايدين.

وقالت فورونتشيكينا «23 عامًا»، بعد تتويجها بأول ميدالية لبلادها منذ ألعاب سوتشي 2014: «لقد مر وقت طويل بالنسبة إلينا من دون علم. أنا سعيدة جدًا، وكذلك بلدي وكل زملائي. إنها أيضًا أول ميدالية لي».

وأضافت فورونتشيكينا، التي كانت تستعد للمشاركة قبل أربعة أعوام في بكين قبل أن تُعلَّق عضوية روسيا لدى اللجنة: «كنا في بكين. خضت الحصة التدريبية الثالثة في الانحدار، وبعدها اضطررنا للعودة إلى الوطن. كان الأمر محزنًا جدًا بالنسبة إليّ، وآمل أن أكون أفضل في هذه الألعاب، وقد حصل ذلك».