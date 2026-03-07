السيارة المذهلة تفاجئ راسل في أستراليا

أثارت التغييرات التقنية الجذرية في فورمولا 1 انقسامًا بين السائقين، لكن لم تكون هناك سوى شكاوى قليلة من البريطاني جورج راسل بعد حصوله على مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا ​الكبرى الافتتاحي للموسم، الأحد، متقدمًا على كيمي أنتونيلي، زميله في مرسيدس، بالتجارب التأهيلية، السبت.

وكانت لفة راسل، التي حقق بها مركز أول المنطلقين، أسرع بنحو ثمانية أعشار من الثانية من لفة إسحاق حجار، سائق رد بُل، صاحب المركز الثالث، ما يؤكد الأداء الواعد لمرسيدس خلال الاختبارات الشتوية.

وتعرض ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات مع رد بُل، لحادث تصادم، وشعر لاندو نوريس، سائق ماكلارين، وحامل اللقب، بالقلق بشأن سيارته بعد أن سجل سادس أسرع لفة، لكن راسل شعر بسعادة مفاجئة بأداء سيارته.

وقال السائق راسل ‌بعد اقتناص مركز ‌أول المنطلقين لمرسيدس في ملبورن للمرة الأولى منذ لويس ​هاميلتون ‌في ⁠2019: «أعتقد ​أن لدينا محركًا ⁠رائعًا حقًا يدعمنا.. مع ذلك أعتقد أننا نمتلك أيضًا سيارة رائعة حقًا، وأن هذا الأمر لم يتم تسليط الضوء عليه بشكل كافٍ في الصحافة خلال الأسابيع القليلة الماضية.. أعتقد أن السيارة، منذ البداية قلنا أنا وكيمي إنها رائعة في القيادة. نحن نستمتع بالسيارات الأصغر والأخف وزنا».

وقال راسل إن الطريقة الجديدة للسباق لا تزال تمثل تحديًا، إذ تتصرف السيارة بشكل أشبه بسيارة الكارتينج مقارنة بسيارة العام الماضي التي كانت تشبه «حافلة الاهتزاز».

وأضاف السائق البريطاني: «السيارات ⁠خفيفة الحركة أكثر ويمكنك التحكم فيها نوعًا ما أكثر قليلًا. من ‌السهل أن تنغلق الإطارات وتخرج عن المسار وتفقد ‌السيطرة على مؤخرتها.

لذلك أعتقد أن هناك الكثير من الآراء ​المتباينة حول القواعد الجديدة ككل، لكنني أعتقد ‌أن قواعد السيارات بالنسبة للجميع بالتأكيد خطوة إلى الأمام مقارنة بما كان لدينا ‌في الماضي، منذ ثمانية أعوام حتى الآن».

وواجه أنتونيلي انتظارًا عصيبًا لتأكيد مركزه بينما كان مراقبو السباق يحققون مع مرسيدس لإخراج سيارته من المرآب وهي في حالة غير آمنة.

وتعرضت سيارة السائق الإيطالي «19 عامًا» لأضرار بالغة جراء حادث خلال التجارب الأخيرة، وكانت تحتاج إلى إصلاحات مكثفة قبل التجارب التأهيلية.

وسقطت أجزاء من ‌مروحة التبريد من سيارته على المسار، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر مبكرًا في بداية الحصة الأخيرة من التجارب التأهيلية مع ⁠دهس نوريس ⁠أحد هذه الأجزاء، ما أدى لحدوث شرخ في الجناح الأمامي لسيارته.

وفرض المراقبون غرامة مالية على مرسيدس قدرها 7500 يورو «8713 دولارًا» بعد الحادث.

وقال أنتونيلي قبل قرار المراقبين: «لم نتمكن حتى من إعداد السيارة، فقط خرجنا وتمكنا من وضعها في الصف الأمامي. لذلك أنا سعيد جدًا بذلك».