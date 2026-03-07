بعد الديربي.. الجهني يجري فحصا بالأشعة

يجري زياد الجهني، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت فحصًا بالأشعة على موضع إصابته في العضلة الضامة، لدى أحد المراكز الطبية المختصة بمدينة جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الجهني «24 عامًا»، الذي استبدل بالمهاجم فراس البريكان عند الدقيقة 67 أمام الاتحاد، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي، كان يعاني من الإصابة، قبل مواجهة «الديربي»، لكنه تحامل على إصابته، كون الفريق في حاجة إلى خدماته.

وبين المصدر أن لاعب وسط القطب الجداوي شعر بشد في العضلة الضامة خلال المواجهة التي انتصر فيها فريقه 3-1، وفضل الجهاز الطبي عقب نهاية المباراة إجراء أشعة للاعب من أجل التأكد من سلامته، ومدى حاجته للراحة، وفترة التأهيل.

ونال الجهني 6.3 درجة، وفقًا لتقييم موقع «سوفاسكور»، إذ لمس الكرة 27 مرة، منها اثنتان غير ناجحة، وأسهم في خمس حالات دفاعية، ومنع التسديد الكرة مرة واحدة، ووقع في الخطاء أربع مرات.

ويتصدر الأهلي «مؤقتًا» قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، متقدمًا عن النصر الذي يلعب الليلة أمام نيوم بفارق نقطة واحدة.