بانا بين خيار الموت أو الهزيمة

ذكرت المجرية بانا أودفاردي، لاعبة التنس، أنَّها تلقت رسائل تهدد بإيذاء عائلتها ما لم تخسر عمدًا مباراة لها في بطولة في تركيا.

وقالت المصنفة الـ 95 ‌عالميًّا، عبر ‌وسائل التواصل الاجتماعي، ⁠إنها تلقت التهديدات ⁠أثناء مشاركتها في بطولة أنطاليا تشالنجر، وإنها أبلغت اتحاد اللاعبات المحترفات بذلك.

وأضافت أنَّ والديها اتصلا بالقنصلية ⁠التركية ورافقها ثلاثة ‌ضباط شرطة ‌إلى مباراتها المذكورة في ‌أنطاليا.

وكتبت اللاعبة المجرية «27 عامًا»: «قيل ‌لي إنَّ تهديدات مماثلة حدثت أخيرًا للاعبات آخريات، وأنهن يعتقدن أنَّ معلومات ‌شخصية ربما تكون قد تسربت من قاعدة بيانات ⁠اتحاد ⁠اللاعبات المحترفات، وهو ما يجري التحقيق فيه حاليًّا».

وتابعت: «ذهبت الشرطة إلى منزل والدي وجدتي، وبعد المباراة قدمت بلاغًا رسميًّا إلى الشرطة هنا في تركيا».

ولم يرد اتحاد اللاعبات المحترفات على الفور على طلب للتعليق.