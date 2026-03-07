المنشطات تعاقب كيرلي بالإيقاف عامين

أوقف العداء الأمريكي فريد كيرلي، بطل العالم السابق في سباق 100 متر، لمدة عامين، بعدما فشل في تزويد الهيئات المختصة بمكافحة المنشطات بمعلومات دقيقة عن مكان وجوده، وفق ما أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، فجر السبت.

وكان كيرلي، المتوَّج بذهبية 100 متر في بطولة العالم 2022 في يوجين، قد تعرض للإيقاف الموقت منذ أغسطس العام الماضي بعد ارتكابه ثلاثة إخفاقات تتعلق بتحديد مكان وجوده خلال فترة 12 شهرًا.

وأكّدت لجنة انضباط تابعة للوحدة عقوبته، السبت، عادة أن العدّاء البالغ 30 عامًا، الذي حصد أيضًا ميداليات في 100 متر في أولمبيادي طوكيو وباريس، كان «مهملًا، بل ومتهورًا إلى حدّ معيّن» في عدم امتثاله للوائح مكافحة المنشطات.

ويُطلب من الرياضيين النخبة الالتزام بقواعد صارمة تتعلق بإبلاغ مسؤولي مكافحة المنشطات بمواقعهم اليومية، سواء في المعسكرات التدريبية أو أثناء السفر، وتحديد ساعة ومكان محددين كل يوم لإجراء اختبارات مفاجئة.

وتُعد ثلاثة إخفاقات خلال عام واحد، سواء لعدم وجود الرياضي في الموقع المحدد أو تقديم معلومات خاطئة، مخالفة تستوجب العقوبة.

وذكرت وحدة النزاهة أن كيرلي خالف القواعد ثلاث مرات بين 11 مايو و6 ديسمبر 2024، بينما لم يُحتسب إخفاق رابع بتاريخ 7 ديسمبر في تحديد مدة الإيقاف، الذي يستمر حتى أغسطس 2027.

وقال بريت كلاثيير، رئيس الوحدة: «لسوء الحظ، قد تكون بعض المواد المنشطة المتطورة قابلة للكشف في عينات الرياضي خلال بضعة أيام أو حتى ساعات قليلة فقط بعد استخدامها. لذلك يجب أن نكون قادرين على اختبار الرياضيين من دون سابق إنذار، في اليوم والساعة اللذين نختارهما، وإلا فإن برامج مكافحة المنشطات لن تنجح، وسيكون من السهل على الغشاشين الإفلات».

وأضاف: «لهذا السبب تُعدّ قواعد تحديد مكان الوجود أساسية للحفاظ على نزاهة الرياضة، ويجب احترامها».

ولا يزال مستقبل كيرلي في العودة إلى المنافسات الدولية موضع شك، إذ أعلن نيته المشاركة في «الألعاب المعزَّزة» في لاس فيجاس في مايو، وهي منافسات تسمح للرياضيين باستخدام منشطات.

وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن أي رياضي يشارك في هذه البطولة، المحفّزة سيواجه عقوبات كبيرة.