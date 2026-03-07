الرئيسية / الصورة .. قصة

تحديات شتوية

2026.03.07 | 04:33 pm
تواصلت منافسات دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، السبت، عبر أكثر من لعبة على الجليد، وسط تحديات لافتة، من أجل صعود منصات التتويج (الوكالات)
