أنجيلو أساسيّا.. والحمدان بديل رونالدو

اعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي أنجيلو جابرييل، ضمن قائمة الأجانب الثمانية الأساسيين أمام نيوم، السبت عند الـ 10:00 مساءً، في ختام الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ أنجيلو سيتقدم الأجانب الثمانية الذين قرَّر جيسوس ضمهم إلى القائمة، وهم البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، الإسباني إينيجو مارتينيز، الفرنسيان محمد سيماكان وكينجسلي كومان، السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي جواو فيليش.

وبيَّن أنَّ جيسوس قرَّر الزج باللاعب عبد الله الحمدان في خط المقدمة بدلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق المصاب، وعبد الإله العمري في الدفاع، ونواف بوشل ظهيرًا أيمن، على أن يعتمد القائمة النهائية في الاجتماع الفني الذي يعقد بعد المغرب.

ويغيب عن النصر في مواجهة الليلة رونالدو، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الفيحاء الماضية.

ويحتل النصر المركز الثاني في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة، خلف الأهلي بفارق نقطة وحيدة قبل مباراته مساء السبت.