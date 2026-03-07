استخدام تقنية الدماغ والحاسوب بعد 3 أعوام

أوضح خبير ‌تقني أن الصين قد تشهد انتقال التقنية، التي يتصل فيها الدماغ بالحاسوب دون الاستعانة بأعضاء ​أخرى، إلى الاستخدام العام العملي في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة للحاق بركب الشركات الناشئة الأمريكية في هذا المجال، ومنها نيورالينك التابعة لأيلون ماسك.

ورفعت بكين واجهة الدماغ والحاسوب إلى مرتبة قطاع استراتيجي أساسي في المستقبل ضمن خطتها الخمسية ‌الجديدة التي أطلقتها الأسبوع الماضي، ووضعتها جنبًا ​إلى ‌جنب ⁠مع ​قطاعات، مثل ⁠الكم والذكاء الاصطناعي المدمج والجيل السادس والاندماج النووي.

وقال ياو ده تشونج، مدير معهد سيتشوان لعلوم الدماغ، في مقابلة السبت على هامش اجتماعات البرلمان الصيني السنوية في بكين «السياسات الجديدة لن تغير الأمور بين عشية وضحاها.. أعتقد أنه بعد ثلاثة إلى ⁠خمسة أعوام أخرى، سنرى تدريجيًا بعض ‌منتجات واجهة الدماغ والحاسوب ‌تتجه نحو الخدمة العملية الفعلية ​للجمهور».

والصين هي ثاني دولة تجري تجارب واجهة الدماغ والحاسوب البشرية، ‌عن طريق زرع شرائح في الدماغ تمكنه من التحكم في الحاسوب.

ومكنت التجارب البارزة في الآونة الأخيرة المرضى المصابين بالشلل أو من لديهم أعضاء مبتورة من استعادة قدرتهم على الحركة جزئيًا وتشغيل الأذرع الروبوتية أو الكراسي المتحركة الذكية.

ودمجت الحكومة بالفعل بعض علاجات واجهة الدماغ والحاسوب في التأمين الطبي الوطني في عدد قليل من الأقاليم التجريبية، ​وتوقعت شركة سي.سي.آي.دي للاستشارات أن ​يصل حجم السوق المحلية إلى 5.58 مليار يوان «809 ملايين دولار» بحلول 2027.