وزير الرياضة المصري يناقش أوضاع الإسماعيلي

زار جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، النادي الإسماعيلي، خلال جولته في المحافظة، السبت.

والتقى الوزير بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء لجنة إدارة النادي، واللاعبين.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، السبت، أن اللقاء تناول مناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة الحالية، وسبل دعم النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص الجميع على استعادة النتائج الإيجابية بما يليق بتاريخ النادي وجماهيره.

وشدد جوهر نبيل على أهمية العمل على تنمية الموارد الذاتية للأندية وتعظيم فرص الاستثمار داخلها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم خطط التطوير، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني اللازم للاستفادة من الإمكانات والمنشآت المتاحة.

ويحتل الإسماعيلي المركز 21 الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.