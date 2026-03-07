عنبر يقرأ الديربي: كونسيساو أسقط الاتحاد

حمَّل المدرب السعودي يوسف عنبر خسارة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام غريمه الأهلي في مواجهة الديربي، الجمعة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء في جدة إلى المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بسبب التوتر الذي أظهره خارج الملعب.

وقال لـ«الرياضية» مدرب المنتخب السعودي والأهلي السابق «كونسيساو مدرب الاتحاد أظهر توترًا خارج الملعب، وأثَّر على عناصره، وهذ يعد أحد أهم أسباب خسارة مواجهة الأهلي».

وأضاف: «توتر كونسيساو انعكس على اللاعبين داخل الملعب، ولم يستطع قراءة قوة الأهلي وعناصره المؤثرة، كما أنَّ لاعبي الاتحاد لم يظهروا الرغبة في تحقيق النقاط الثلاث طوال التسعين دقيقة».

وتطرق عنبر إلى انتصار الأهلي بالثلاثة على الاتحاد وذكر: «انتصر الأهلي في هذه المواجهة، لأنه الأكثر رغبة وعزيمة وإصرارًا من أجل تحقيق الفوز».

واستطرق قائلًا: «الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، سيطر على المباراة ووسط الملعب، وذلك بفضل اختياره عناصر تناسب المباراة، من خلال اعتماده على الثلاثي الإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي فالنتين أتانجانا وزياد الجهني».

واختتم عنبر حديثه قائلًا: «الفوز في مواجهة الديربي واعتلاء الصدارة مؤقتًا يعززان الثقة لدى الأهلاويين، قبل مواجهتهم المرتقبة أمام القادسية، ويزيد إصرارهم على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم».

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، وتقدم إلى الصدارة مجددًا بفارق نقطة عن النصر، الذي لم يلعب بعد مباراته في الجولة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة، وأنهى الجولة سادسًا لترتيب الدوري.