إعفاء المقرن.. وتكليف سلمان بن عبد الله

أعلن مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، السبت، موافقته على طلب زياد المقرن، الرئيس التنفيذي، إعفاءه من منصبه وذلك في اجتماعه الـ 17، الخميس.

وترأس الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ومجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الاجتماع.

وقرَّر المجلس تعيين المقرن مستشارًا في مجلس الإدارة وتكليف الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، إضافة إلى استمراره بمهام الأمين العام لمجلس الإدارة.

وقدَّم مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره إلى المقرن على جهوده التي قدَّمها خلال فترة توليه المنصب وما تحقق خلالها من إنجازات، متمنين له التوفيق في مهامه المقبلة.

ويتمتع الأمير سلمان بن عبد الله بخبرة في الحوكمة المؤسسية وإدارة أعمال مجالس الإدارة واللجان، ويشغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل، إلى جانب عمله رئيسًا لأمانة مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وأسهم في تطوير أطر الحوكمة وتنظيم أعمال المجالس واللجان، وعمل على عدد من المبادرات والمشروعات المؤسسية، من أبرزها تأسيس وتنظيم أعمال الأمانة العامة لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل ولجانه المنبثقة، إضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة في مجلس إدارة هيئة الفروسية ولجانه المنبثقة. كما عمل سابقًا في هيئة تطوير بوابة الدرعية، إلى جانب خبرته في السلك الأكاديمي التي امتدت لما يقارب تسعة أعوام.

ويحمل الأمير سلمان بن عبد الله درجة الماجستير في القانون الدولي والتفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة من جهات محلية ودولية.

وأعرب الرئيس التنفيذي المكلف عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل على هذه الثقة، مؤكدًا حرصه على العمل مع المجلس والإدارة التنفيذية لتعزيز مسيرة النادي ودعم تطوير قطاع سباقات الخيل في السعودية.