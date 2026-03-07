جوارديولا: ننسى بسرعة ولسنا مكتملين

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه ليس «متكاملًا»، مشيرًا إلى إمكانيته باللحاق بأرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي.

وتعرّض سيتي لانتكاسة مؤلمة بعد تعادله مع نوتنجهام فورست 2ـ2 منتصف الأسبوع.

ويحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال، مع مباراة مؤجلة، كما يستضيف غريمه اللندني في أبريل.

واعتاد سيتي عبر أعوام جوارديولا المضيئة على النهوض سريعًا بعد النتائج المخيبة، ويتوقع المدرب الإسباني استعادة فريقه توازنه ضد نيوكاسل، السبت، في الدور الخامس من كأس إنجلترا، لكنه أقرّ بأن الفريق الذي أعيد بناؤه بكلفة مرتفعة ما زال في طور التطور.

وقال: «العادة نردّ جيدًا. لدينا القدرة على النسيان بسرعة. لسنا فريقًا متكاملًا للمنافسة، هذه هي الحقيقة. نحن في مرحلة تغييرات كثيرة. لكن إذا تعلمنا بسرعة، فلا شيء ضائع، يمكن أن نصل إلى الشهر الأخير ولدينا الفرص».

وأضاف: «لكنني واثق تمامًا أنَّ الموسم المقبل سيكون أفضل. لا أشك في ذلك».

ويعدّ حديثه عن الموسم المقبل، وهو الأخير في عقده الجاري، مؤشرًا آخر على نيته البقاء في ملعب الاتحاد، على الرغم من الشائعات المتكررة حول إمكانية رحيله الصيف المقبل بعد عقد من الزمن في القيادة.

ولن يبدأ لقاء نيوكاسل قبل الـ 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وهو ما يثير لدى جوارديولا مشاعر متضاربة، إذ يمنحه ذلك وقت تعافٍ إضافيًّا بعد مباراة فورست، لكنه يقلل من الوقت المتاح للتحضير لموقعة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني، الأربعاء.

وتابع حديثه قائلًا: «التعافي مهم للغاية. الراحة، النوم، الطعام، التدريب.. نعرف كيفية التعامل معه. بالطبع عندما نصل إلى المنزل مبكرًا يكون أفضل للتعافي، لكن هذا هو الجدول».

وأضاف منتقدًا ترتيب الأولويات في الروزنامة الإنجليزية: «ما يحدث في كأس الرابطة أكثر أهمية من مباريات دوري الأبطال بالنسبة للفرق الإنجليزية. أنا لا أطلب شيئًا، وإذا طُلب منا اللعب عند الـ 08:00 مساءً، سنلعب عند الـ 08:00».