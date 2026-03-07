بيدرو مخاطبا الأهلاويين: قاتلوا ولا تلتفتوا خارج الملعب

اجتمع البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في غرفة الملابس بملعب الإنماء عقب الانتصار على الغريم الاتحادي 3ـ1 ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووفق المصدر ذاته طالب بيدرو اللاعبين باستمرار سلسلة الانتصارات في المباريات المقبلة من الدوري سعيًا إلى تحقيق اللقب.

وقال للاعبين بعد حسم الديربي: «نحن مازلنا ننافس، ولم نحقق شيئًا، إذا أردنا أن نفرح بجهدنا علينا أن نقاتل في المباريات المقبلة بالقوة نفسها».

وأضاف: «لا يجب أن نلتفت خارج الميدان، البطولات تأتي من أرض الملعب نحن قطعنا عملًا جيدًا، لكن هو ليس الهدف الذي نريده ويريده جمهورنا، كلنا نريد نحمل البطولات، ننسى مباراة اليوم والقادم أقوى وأهم».

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، وتقدم إلى الصدارة مجددًا بفارق نقطة عن النصر الذي لم يلعب بعد مباراته في الجولة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة، وأنهى الجولة سادسًا لترتيب الدوري.