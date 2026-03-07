نجوم السعودية والخليج يظهرون في القادسية

شارك عدد من نجوم كرة القدم القدامى في المباراة الخيرية الخاصة بعلي فايل، نجم فريق القادسية الأول لكرة القدم السابق، ضمن فعاليات موسم النادي الرمضانية بنسختها الثالثة.

وجمعت المباراة كوكبة من قدامى نجوم القادسية وعددًا من لاعبي أندية السعودية ودول الخليج، يتقدمهم النجم الدولي السابق ياسر القحطاني، إلى جانب مجموعة من الأسماء، منهم محمد الفرحان، وعبد الرحمن بورشيد، وبندر الخالدي، وغازي عسيري، وعارف بورشيد، وفهد الشامي، وحبيب الصفواني، ومحمد الضلعان، وصالح القنبر، وحسين الصادق، ويوسف الجميعة، وخميس عيد، وحمود سلطان، وزيد المولد، وفوزي الشهري، وسعيد الودعاني، وخالد الحرندا، وأحمد الرويعي، وعبده حكمي.

وتأتي هذه المباراة ضمن مبادرات الموسم الرمضاني للنادي، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء لنجومه الذين أسهموا في صناعة تاريخ القادسية والكرة الخليجية، إلى جانب إحياء ذكراهم في أجواء تجمع بين الرياضة والتقدير والمحبة بين نجوم اللعبة والجماهير.