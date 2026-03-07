الرئيسية / الصورة .. قصة

زيارة ودعم

2026.03.07 | 05:46 pm
زار جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، مقر النادي الإسماعيلي، والتقى بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم وأعضاء لجنة إدارة النادي واللاعبين. (المركز الإعلامي ـ الإسماعيلي)
زيارة ودعم

زيارة ودعم

زيارة ودعم

زيارة ودعم

زيارة ودعم

زيارة ودعم

زيارة ودعم