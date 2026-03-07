أرسنال يتفادى المفاجأة.. ويبلغ ربع النهائي

أفلت فريق أرسنال الأول لكرة القدم من مفاجأة محتملة بفوزه على مانسفيلد من الدرجة الثالثة 2ـ1، السبت، ليبلغ ربع نهائي كأس إنجلترا ويواصل مساره نحو رباعية نادرة.

وأجرى الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب «المدفعجية»، تسعة تغييرات على التشكيلة التي هزمت برايتون 1ـ0 منتصف الأسبوع، ووسّعت الفارق في صدارة الدوري إلى سبع نقاط مع مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ومنح نوني مادويكي، حامل اللقب 14 مرة، التقدم قبل نهاية الشوط الأول بقليل أمام منافسه المتواضع «41»، قبل أن يدرك البديل ويل إيفانز التعادل مطلع الشوط الثاني لمانسفيلد، الذي يحتل المركز الـ 16 راهنًا في دوري الدرجة الثالثة «50».

وانفتح اللقاء بعد الهدفين مع فرص للطرفين، قبل أن يسدد البديل إيبييريتشي إيزي كرة قوية أعادت أرسنال إلى المقدمة «66».

وأصبح ماكس دومان أصغر لاعب في تاريخ أرسنال يشارك في كأس إنجلترا، إذ بدأ أساسيًّا بعمر 16 عامًا و66 يومًا، كما شارك مارلي سالمون «16 عامًا» منذ البداية، في ظل عملية المداورة الواسعة التي أجراها أرتيتا.

وسيطر أرسنال على الكرة في الدقائق الأولى، لكن فريق نايجل كلاف، الذي سبق أن أقصى بيرنلي من الدرجة الأولى في الدور السابق، بدأ في تهديد مرمى الضيوف بعد نحو عشر دقائق، عبر محاولات من ريس أوتس وتسديدة خطيرة من تايلر روبرتس.

لكن أرسنال صمد وافتتح التسجيل في الدقيقة «41» عبر مادويكي، ليصبح أول فريق من الدرجة الأولى يصل إلى 100 هدف الموسم الجاري في مختلف المسابقات.

وفشل الحارس ليام روبرتس في التصدي للتسديدة الأولى من مادويكي، قبل أن يمرر البرازيلي جابريال مارتينيلي الكرة من جديد للدولي الإنجليزي على مشارف المنطقة، ليسدد الأخير كرة يسارية مقوّسة لا تُصد.

وعادل مانسفيلد النتيجة سريعًا بعد الاستراحة، عندما عاقب إيفانز تمريرة خاطئة من سالمون وسجَّل بثبات في مرمى الإسباني كيبا أريسابالاجا.

وتبادل الفريقان الفرص في فترة مثيرة، قبل أن يهزّ إيزي الشباك بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

وعلى الرغم من معاناة أرسنال وعدم راحته أمام خصم متواضع، فإنه نجح في الحفاظ على تقدمه وحسم بطاقة التأهل.

ويظل لقب كأس إنجلترا عام 2020، في أول موسم لأرتيتا، هو البطولة الكبرى الوحيدة التي حصدها الإسباني مع النادي حتى الآن.

ويُعد أرسنال المرشح الأبرز للفوز بالدوري للمرة الأولى منذ 2004، بعدما ابتعد بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي قبل ثماني جولات من النهاية.

ويستعد الفريق لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، إضافة إلى نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي في ويمبلي في 22 مارس الجاري.