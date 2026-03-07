أرتان.. أول صومالي يحكم في روشن

كلفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الصومالي عمر عبد القادر أرتان بقيادة مواجهة فريق الخلود الأول لكرة القدم والقادسية عند الـ 10:00 من مساء السبت على ملعب نادي الحزم في الرس، صمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وفق بيان نشر على منصة «إكس».

وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها حكم من الصومال قيادة مباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويضم الطاقم ليبان أحمد من جيبوتي، وجيلبرت شيريوت من كينيا، وأحمد الرميخاني، حكمًا رابعًا، والكيني ميموزا نياجرووا، ويساعده السعودي فيصل القحطاني في تقنية الفيديو.

وأعلنت اللجنة عن تولي الدولي خالد الطريس قيادة مواجهة النصر ونيوم، التي تلعب على «الأول بارك» في الرياض بالجولة ذاتها، على أن يساعده محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري، ومحمد أبو شقارة، حكمًا رابعًا، فيما يحضر في غرفة الفيديو رائد الزهراني وإبراهيم الدخيل.

وتقود صافر شكري الحنفوش مواجهة الاتفاق والشباب على ملعب «إيجو» بالدمام، ويساعده هشام الرفاعي وعيسى الخيبري وعبد الله زريان، حكمًا رابعًا، ويقود غرفة الفيديو فريح الجلعود وسعد الشبرمي.

وفي نجران يتولى سامي الجريس مهمات قيادة مواجهة الأخدود أمام نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز في نجران، على أن يساعده عمر الجمل ومحمد الحنفوش، وعبد الله الخربوس، حكمًا رابعًا، وفي غرفة الفيديو محمد المساعيل وعلي العلي.