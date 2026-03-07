رونالدو يتعالج.. ويراقب النصر

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر الأول لكرة القدم، أنَّه سيتابع مباراة زملائه ضد نيوم، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، على الرغم من غيابه للإصابة.

ويعاني رونالدو من إصابة عضلية تعرض لها في وقت سابق خلال مباراة فريقه ضد الفيحاء، التي فاز فيها النصر 3ـ1، بينما لم يتحدد موعد عودة النجم البرتغالي الدولي إلى الملاعب.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ، نشر رونالدو، السبت، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» وهو يخضع لجلسة تأهيل طبي بواسطة جهاز طبي يساعد على تسريع عملية الاستشفاء.

وقال هداف النصر معلقًا على هذه الصورة: «ما زلت أتعافى، وأتحضر لمشاهدة مباراة اليوم.. هيا بنا يا النصر».

وسبق أن أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، أنَّ مواطنه رونالدو قد سافر إلى إسبانيا من أجل خوض عملية التأهيل والتعافي من الإصابة العضلية هناك.

ويسعى النصر السبت إلى استعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي، التي يحتلها حاليًّا الأهلي برصيد 62 نقطة بفارق نقطة عن النصر، الذي يتساوى حاليًّا مع الهلال، صاحب المركز الثالث، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

ولم يتحدد موقف رونالدو من المشاركة مع المنتخب البرتغالي نهاية الشهر الجاري في مباراتين تجريبيتين خلال العطلة الدولية، ضد كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.