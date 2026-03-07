لوسي وجورجيا تقودان إنجلترا إلى الفوز

قادت لوسي برونز وجورجيا ستانواي المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم للسيدات إلى الفوز على أيسلندا بهدفين دون مقابل، السبت، في تصفيات كأس العالم، ليحقق فوزه الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنَّ برونز باتت ثالثة أكثر اللاعبات مشاركة في تاريخ المنتخب الإنجليزي للسيدات بوصولها إلى المباراة رقم «145»، ونجحت في جعل تلك المناسبة مميزة بتسجيلها هدف التقدم لبطل أوروبا في ملعب «سيتي جرواند».

وسيطر المنتخب الإنجليزي على معظم فترات المباراة وكان الأكثر هجومًا، فيما لم يقدم المنتخب الأيسلندي سوى محاولة من ساندرا يانسن، التي سدَّدت كرة تصدت لها الحارسة هانا هامبتون، لتمنع اهتزاز شباك المنتخب الإنجليزي.

وسدَّدت لاعبات المنتخب الإنجليزي 31 تسديدة عبر المباراة، لكنهن افتقدن للحسم أمام المرمى على عكس الحال في المباراة الأولى التي اكتسح فيها الفريق نظيره الأوكراني بسداسية نظيفة.

ونجح المنتخب الإنجليزي في مضاعفة تقدمه عن طريق ستانواي، التي سجَّلت هدفها الدولي رقم 32، ليواصل الفريق بذلك سجله المميز في المباريات التي تجرى على ملعب «سيتي جرواند».

وتلعب بطولة كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل في الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو من العام المقبل.